Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

M6.0 earthquake struck Southern Alaska near Willow, Matanuska‑Susitna Borough, at 08:11 am local time, widely felt in Anchorage and surrounding communities; no tsunami warning in effect. #sismo #deprem pic.twitter.com/onbeAGQYvp November 27, 2025

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 (ώρα Κύπρου) και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

