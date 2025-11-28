Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE κατέρρευσαν, σε ένα σημαντικό πλήγμα στην επανεκκίνηση των σχέσεων μετά το Brexit που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε κάνει λόγο για μια “νέα εποχή” στη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ τον Μάιο, με μια συμφωνία για επανεκκίνηση των αμυντικών και εμπορικών δεσμών που επέτρεψαν στη Βρετανία να διαπραγματευθεί την ένταξή της στο χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όμως, δύο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για κατάληξη των συνομιλιών, η Βρετανία δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία.

«Ενώ είναι απογοητευτικό ότι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE, η αμυντική βιομηχανία του ΗΒ εξακολουθεί να μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα μέσω του SAFE με όρους τρίτης χώρας», δήλωσε ο Νικ Τόμας-Σίμοντς, ο Βρετανός υπουργός για τις Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη αλλά η θέση μας ήταν πάντοτε ξεκάθαρη: θα υπογράψουμε συμφωνίες που θα είναι μόνο προς το εθνικό συμφέρον και [θα] αξίζουν τα λεφτά τους».

Βάσει των όρων του προγράμματος, τα συμβόλαια δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι όχι περισσότερο από το 35% του κόστους των συστατικών στοιχείων προέρχεται εκτός της ΕΕ ή άλλων χωρών που συμμετέχουν όπως η Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να μιλήσει για το αποτέλεσμα εν εξελίξει συζητήσεων, αλλά είπε πως ήταν εντατικές, διεξήχθησαν εποικοδομητικά και με καλή πίστη.

«Αν σε αυτό το σημείο δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί συμφωνία εγκαίρως, ας μην ξεχνάμε ότι το Safe είναι ανοικτό από τον σχεδιασμό του», είπε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως η Βρετανία θα μπορούσε να συμμετάσχει μέχρι το όριο του 35%.

«Παραμένουμε ασφαλώς πλήρως δεσμευμένοι στο να φέρουμε εις πέρας τη φιλόδοξη σύμπραξή μας Ηνωμένου Βασιλείου- Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

