Ένας 18χρονος στη Βρετανία έχασε τη ζωή του όταν, μόλις εξήλθε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο M5.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να μεταφέρει τον άνδρα σε ασφαλές μέρος, αλλά αυτοκίνητο παρέσυρε τον 18χρονο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Τα στοιχεία του 18χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά.

protothema.gr