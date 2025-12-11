Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι η είσοδος μεταναστών στις ΗΠΑ αφορά μόνο τους πολυεκατομμυριούχους, εγκαινιάζοντας πρόγραμμα ταχείας έκδοσης βίζας για εύπορους αλλοδαπούς που μπορούν να καταβάλουν τουλάχιστον $1 εκατ.

Με τη «σεμνότητα» που (δεν) τον διακρίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι η «χρυσή κάρτα» θα προσφέρει στους αγοραστές «άμεση διαδικασία για την υπηκοότητα για όλα τα κατάλληλα και ελεγμένα άτομα. Τόσο συναρπαστικό! Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μας μπορούν επιτέλους να κρατήσουν το ανεκτίμητο ταλέντο τους».

Τι είναι η Trump Gold Card

Η Trump Gold Card που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά εντός της χρονιάς, είναι μία βίζα που απονέμεται σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι θα προσφέρουν «ουσιαστικό όφελος» στη χώρα, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η βίζα έρχεται σε μία περίοδο που η Ουάσινγκτον εντείνει την καταστολή των μεταναστών, αυξάνοντας τα τέλη εργασιακών αδειών και απελαύνοντας παράτυπους μετανάστες.

Η Gold Card υπόσχεται άδεια μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ σε χρόνο – ρεκόρ και έχει ως προϋπόθεση την καταβολή τέλους 1 εκατ. δολαρίων, που αποτελεί «απόδειξη ότι το άτομο θα ωφελήσει ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αναμένεται «πλατινένια κάρτα»

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να χορηγήσουν κάρτα για εργαζομένους τους υποχρεούνται να πληρώσουν 2 εκατ. δολάρια, μαζί με πρόσθετα τέλη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμη και η «πλατινένια» έκδοση, που θα προσφέρει ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, έναντι 5 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται ο κάθε αιτών να κληθεί να καταβάλλει επιπλέον τέλη.

Τα άτομα απαιτείται επίσης να πληρώσουν ένα τέλος επεξεργασίας 15.000 δολαρίων προτού εξεταστεί η αίτησή τους. Το ποσό δεν θα επιστρέφεται.

Το πρόγραμμα έχει δεχτεί κριτική από τότε που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, με κάποιους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι ευνοεί άδικα τους εύπορους.

«Θα πουληθεί σαν τρελή, είναι ευκαιρία»

Για πρώτη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη βίζα είναι παρόμοια με την πράσινη κάρτα, που επιτρέπουν σε μετανάστες ανεξαρτήτως εισοδηματικού επιπέδου να ζουν και να εργάζονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι κάτοχοι πράσινης κάρτας συνήθως γίνονται επιλέξιμοι για υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια.

Ωστόσο, η Χρυσή Κάρτα απευθύνεται ειδικά σε «υψηλού επιπέδου» επαγγελματίες, τόνισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε ανθρώπους που να είναι παραγωγικοί».

«Οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν 5 εκατ. δολάρια, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», είπε ο Τραμπ. «Θα πουληθεί σαν τρελή. Είναι ευκαιρία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το πρόγραμμα εφαρμόζεται ενώ η διοίκηση Τραμπ παρέχει σημαντικούς πόρους στις απελάσεις μεταναστών, ενώ έχουν παγώσει οι αιτήσεις μετανάστευσης από 19 χώρες. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επίσης παγώσει όλες τις αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου και έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει χιλιάδες υποθέσεις που εγκρίθηκαν επί της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εντολή για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για τους αιτούντες του προγράμματος βίζας H-1B για εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Η απόφαση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους ξένους φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων και στις εταιρείες τεχνολογίας. Ωστόσο, διευκρινίστηκε από τον Λευκό Οίκο ότι το τέλος θα ισχύσει μόνον για νέους αιτούντες που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό.

