Τουλάχιστον 600 αντικείμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας εκλάπησαν από μουσείο στο Μπρίστολ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, σε διάρρηξη που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην ταυτοποίηση των ατόμων. Αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

