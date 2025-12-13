Ένας 15χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα και τα δύο ανήλικα αδέρφια μιας συνομήλικής του κοπέλας στο Τέξας, μετά τον χωρισμό τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης νεκρά τα δύο μικρότερα παιδιά της, η 13χρονη κόρη της και ο 9χρονος γιος της.

Η αστυνομία είχε σπεύσει το απόγευμα εκείνης της ημέρας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.

Ο 15χρονος είχε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, που είναι 15 ετών, και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε γνώμη και εμφανίστηκε στο σπίτι της κοπέλας όπου διέπραξε την τριπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος δεν δεχόταν ότι η κοπέλα του τού είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, δεν είναι όμως γνωστό αν ήταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης του νεαρού.

Ο πατέρας των τριών παιδιών (είχε χωρίσει με την Ροντρίγκεζ) δηλώνει συντετριμμένος και, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».

Στον 15χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για πολλαπλή ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους καταδικασμένους δολοφόνους.

Κοντά στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι που ερευνάται για να φανεί αν είναι το όπλο των δολοφονιών. Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ήδη γνωρίζουν ποιος ήταν ο αγοραστής του όπλου.

protothema.gr