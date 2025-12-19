Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο που φέρεται να ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας «εντός ουδέτερων υδάτων» της Μεσογείου, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προειδοποιεί ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία marinetraffic, το πιο πρόσφατο στίγμα του δεξαμενόπλοιου «QENDIL» ήταν πριν 17 ώρες, μεταξύ της ΝΑ Κρήτης και της Λιβύης. Δείτε την εικόνα:

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου “σκιώδους στόλου”, το QENDIL» διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας» πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια «νέα άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα drones.

NEW: Ukraine's SBU hit a Russian “shadow fleet” oil tanker with drones in the Mediterranean, Ukraine’s first such strike.



Target: QENDIL tanker (linked to Russian oil, reportedly empty).



Result claimed: ship critically damaged. pic.twitter.com/hdIyAr8G0a December 19, 2025

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν είναι πλέον σε κατάσταση «να εκπληρώσει την αποστολή του».

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε την ουκρανική επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο, λέγοντας ότι, αν και δεν θα διαταράξει τον εφοδιασμό, η Μόσχα θα απαντήσει.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία ανταποκρίνεται τακτικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Τέλος, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απειλή για αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας «θα οδηγήσει απλώς σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».

