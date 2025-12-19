Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στο εμιράτο της Σάρτζα, όπου μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες πλημμύρισε, με αποτέλεσμα περαστικοί να κινούνται χωρίς παπούτσια μέσα στα νερά.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να βγουν μόνο αν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» για μετακίνηση.

Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε τουλάχιστον 13 πτήσεις από το Ντουμπάι, ενώ δεκάδες άλλες καθυστέρησαν.

Παρόμοιες εικόνες είχε δει η χώρα τον Απρίλιο του 2024, όταν είχαν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε.

