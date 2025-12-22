Το περασμένο καλοκαίρι αποδείχθηκε εφιαλτικό για το χωριό Λα Μπανιέθα στην ισπανική επαρχία Καστίλλη και Λεόν, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι φλόγες από μια δασική πυρκαγιά προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο χωριό ενώ η βροχή ήλθε πολύ αργά για να το σώσει. Κάηκαν πάνω από 130.000 στρέμματα γύρω από το Λα Μπανιέθα, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι ενώ 8.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εστία τους.

Σήμερα όμως οι κάτοικοι μπορούν να χαμογελάσουν και μάλιστα πολύ πλατιά γιατί η χριστουγεννιάτικη λοταρία El Gordo χάρισε στους 10.000 κατοίκους του περίπου 468 εκατομμύρια ευρώ ή 46.800 ευρώ στον καθένα.

Κερδισμένοι είναι και οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού Βιλαμπλίνο όπου τον περασμένο Μάρτιο πέντε άνδρες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε ορυχείο. Αγόρασαν και αυτοί νικητήριο λαχνό και αναμένουν κέρδος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει ο Guardian.

Ο δήμαρχος της Λα Μπανιέθα Χαβιέρ Καρέρα δήλωσε ότι η νίκη της Δευτέρας προκάλεσε «καταιγίδα συναισθημάτων μετά από μια τόσο τρομερή χρονιά».

«Είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό σε ένα μέρος που το έχει τόσο ανάγκη», είπε ο Καρέρα.

Το λαχείο El Gordo είναι η χριστουγεννιάτικη λοταρία-θεσμός στην Ισπανία.

Αποτελείται από 100.000 αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους επαναλαμβάνεται σε 198 σειρές, με κάθε σειρά να χωρίζεται δεκάδες. Έτσι, κάθε αριθμός επαναλαμβάνεται 1.980 φορές.

Κάθε δεκάδα κοστίζει 20 ευρώ και ο νικητήριος αριθμός αποφέρει 400.000 ευρώ για κάθε δεκάδα.

Συνολικά πωλήθηκαν 117 σειρές στη Λα Μπανιέθα, που ισοδυναμούν με 468 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν μεταξύ των κατοίκων της.

Πέρα από τα μεγάλα, υπάρχουν χιλιάδες μικρότερα έπαθλα.

Υπάρχουν και κάποιες δεισιδαιμονίες που αφορούν το El Gordo.

Μία είναι η παράδοση να αγοράζουν ένα λαχείο σε μέρος που έχει υποστεί μια τραγωδία, με βάση την αρχή ότι ο κεραυνός δεν χτυπά δύο φορές στο ίδιο σημείο και η καλή τύχη ακολουθεί την κακή. Ακριβώς ότι συνέβη στη Λα Μπανιέθα.

