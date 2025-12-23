Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία η ισοφάριση του Μάλι στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ζάμπια, στον εναρκτήριο αγώνα των δύο ομάδων για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αφορμή αποτέλεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ Πάτσον Ντάκα, ο οποίος κινδύνευσε σοβαρά να τραυματιστεί, καθώς λίγο έλειψε να σπάσει τον αυχένα του.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μετά το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά, ο επιθετικός της Λέστερ επιχείρησε να πανηγυρίσει κάνοντας μια «ρόδα».

Δεν υπολόγισε, όμως, σωστά με αποτέλεσμα πάνω στη ρόδα να χτυπήσει πολύ άσχημα τον αυχένα του.

Για αρκετά δευτερόλεπτα, δε, μετά τον πανηγυρισμό, ο Ντάκα έμεινε ακίνητος πριν τελικά να συνέλθει και να γιορτάσει τον βαθμό της ισοπαλίας.