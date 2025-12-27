Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ βρισκόταν σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσαν και δημοσιογράφοι του Agence France-Presse (AFP) που βρίσκονται στην πόλη.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

❗The sky over Kiev on video!



Explosions are being heard on the outskirts of Kiev! https://t.co/wuGWsI6IR7 December 27, 2025

Το Κίεβο δέχεται μια μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, αναφέρουν ουκρανικά μέσα.

🇷🇺🇺🇦 ALERTE INFO – Kiev est visée par une importante attaque de missiles balistiques russes, entraînant des coupures d’électricité dans plusieurs quartiers.#Ukraine #Kyiv #Russia

pic.twitter.com/4aCa8yS5GE December 27, 2025

Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι Kalibr και Iskander, καθώς και Khinzals. Οι αναφορές λένε ότι οι Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Συνδυασμένης Παραγωγής Θερμότητας και Ενέργειας CHP-4, CHP-5, CHP-6 και ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχουν γίνει στόχος.

UPDATE—-Kiev is allegedly being hit from all sides. Kalibr and Iskander missiles as well as Khinzals so far.



I’m currently gathering details, but it seems aircraft will also likely be launching I believe X-101 cruise missiles in time.



So far reports are that CHP-4, CHP-5,… https://t.co/fTfrYcp3mu pic.twitter.com/Em62Kr275Q December 27, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτον, έχει θέσει ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ. Καθώς αυτό θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία

Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις θέσεις τους στη Λευκορωσία προκειμένου να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε χθες Παρασκευή ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από σύσκεψη με το στρατιωτικό του επιτελείο.

Αυτές αφορούν τις επιθέσεις τόσο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με πυραύλους, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως με αυτήν την τακτική οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να παρακάμψουν την ουκρανική άμυνα.

«Αυτό είναι επικίνδυνο για τη Λευκορωσία», έγραψε. «Είναι κρίμα που η Λευκορωσία παραδίδει την κυριαρχία της προς όφελος των ρωσικών επιθετικών φιλοδοξιών».

I held a Staff meeting. The focus was on all drone-related issues, including countering Russian Shahed drone strikes, our Drone Line, and deep strikes. First and foremost, we are documenting Russians attempting to dodge our interceptors' defensive positions by crossing into… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Εξήγησε πως η επιλογή προληπτικών πληγμάτων στη Λευκορωσία ενέχει κινδύνους, υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε συγκροτήματα κατοικιών. Κεραίες και συστήματα καθοδήγησης για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας έχουν εγκατασταθεί σε στέγες πενταώροφων πολυκατοικιών, είπε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Πρόκειται για απόλυτη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, το Μινσκ θα πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια», τόνισε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έχει λάβει εντολή να προσαρμόσει την στρατηγική της.

Κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τα στρατεύματα της Μόσχας χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την αποτυχημένη προέλασή τους προς το Κίεβο. Λευκορωσικά στρατεύματα δεν συμμετείχαν ενεργά στις μάχες, αλλά η συνεχής απειλή δεσμεύει μεγάλη ουκρανική δύναμη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία.

