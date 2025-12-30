Ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμηθεί με βραβείο ειρήνης από το Ισραήλ το 2026, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ «πιάστηκε» με ανοιχτό μικρόφωνο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μαρ-α-Λαγκο, ο Ισραηλινός Υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η χώρα σχεδιάζει να του απονείμει το «Βραβείο Ισραήλ», που θεωρείται η υψηλότερη πολιτική τιμή.

Israeli Education Minister Yoav Kisch informs US President Donald Trump by phone that Israel plans to award him the Israel Prize, considered the country’s highest civilian honor.#Trump #Israel pic.twitter.com/rlLFcJK4tO December 30, 2025

Ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό το βραβείο ειρήνης, την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ισραήλ για τους πολίτες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σπάει μια παράδοση δεκαετιών απονομής του σε Ισραηλινό πολίτη.

Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στην κοινή συνέντευξη Τύπου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, υπονοώντας ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή στις αρχές Ιουλίου, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

🚨BREAKING: Netanyahu will award Trump with the “Israel Peace Prize”.



pic.twitter.com/a6jk6Btkz4 December 29, 2025



Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «αρχιτέκτονας» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια από έναν πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ και πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος καυχιέται ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους (Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ.) και πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.

Η FIFA, ο ισχυρός διεθνής ποδοσφαιρικός οργανισμός, του απένειμε το βραβείο ειρήνης στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.

