Τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε σήμερα, Τετάρτη, ο ρωσικός στρατός, δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικό οπτικό υλικό. Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το βίντεο που δημοσιεύθηκε απεικονίζει drone που φέρεται να καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στο υλικό εμφανίζεται στρατιώτης με καλυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς και χάρτης που, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, αποτυπώνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg December 31, 2025

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στη Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.

skai.gr