Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνεδρίασης της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. Όπως ανέφερε, οι εγγυήσεις αποτυπώνονται στη Διακήρυξη του Παρισιού και αποτελούν, κατά τον ίδιο, ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

«Σήμερα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Η διακήρυξη του συνασπισμού των πρόθυμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Μακρόν, διευκρινίζοντας ότι το κείμενο καθορίζει τα βασικά «συστατικά» των εγγυήσεων αυτών.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης, η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δείτε τις κοινές δηλώσεις:

Η προβλεπόμενη «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και την υποστήριξη της επιστροφής της χώρας σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Διακήρυξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής βάσης που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, με αποστολή την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για το μέλλον. Μετά την κατάπαυση του πυρός, προβλέπεται επίσης η δημιουργία στρατιωτικών «κόμβων» σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δυνάμεων και την ασφαλή αποθήκευση όπλων και εξοπλισμού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη του Παρισιού «πολύ συγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και τι θα συνεισφέρει η καθεμία. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας», παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης προθέσεων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία των στρατιωτικών «κόμβων».

Ο Στάρμερ επανέλαβε, ωστόσο, την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην “καρδιά” του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών, των συμμάχων της Ουκρανίας.

