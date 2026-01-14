Στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έγιναν δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/03), προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Delta Harmony που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, στο Delta Harmony, ο υποπλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός είναι Έλληνες.

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμούς στο X δείχνει τη στιγμή που το drone χτυπάει το τάνκερ Delta Harmony.

BREAKING:



The moment of yesterday’s drone strike on Russia’s shadow fleet oil tanker Delta Harmony in the Black Sea. pic.twitter.com/kq9xUzM2Gl — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το απόγευμα της Τρίτης και τα δύο πλοία κατευθύνονταν με ίδια μέσα νοτιοανατολικά του Νοβοροσίσκ προκειμένου να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια.

Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη. Το μέγεθος των ζημιών και στα δύο πλοία δεν ήταν άμεσα σαφές.

protothema.gr