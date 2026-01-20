Ισραηλινές μπουλντόζες προχώρησαν σήμερα σε κατεδαφίσεις κτηρίων που βρίσκονται στην έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε φωτογράφος του AFP από το σημείο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Following Israel’s law banning UNRWA activity, the Israel Land Authority—backed by police—has seized the UNRWA compound in Jerusalem’s Ma’alot Dafna neighborhood.

The site is returning to state control and will be redeveloped for public use. pic.twitter.com/UXiSL3tZXx January 20, 2026

Από την πλευρά της η UNRWA κατήγγειλε «μια πρωτοφανή επίθεση», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της στο AFP.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Israel Land Authority seizes UNRWA compound in Jerusalem after law banning agency’s activity



Israel’s Land Authority (ILA), backed by police, said it completed a takeover of the UNRWA complex in Jerusalem’s Ma’alot Dafna neighborhood, citing a law that halts the UN agency’s… pic.twitter.com/VprEsTFNyc January 20, 2026

«Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

protothema.gr