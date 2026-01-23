Μια εμφανής μελανιά στην αριστερή παλάμη του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων κατά την παρουσίασή του στο Νταβός, στο πλαίσιο εκδήλωσης για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Το θέμα τέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επιστροφή του στη χώρα με το Air Force One.

«Είδαμε τον μώλωπα στο χέρι σας. Είστε καλά;», τον ρώτησε δημοσιογράφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ετοιμαζόταν να αποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του, επέστρεψε και απάντησε ότι είναι «πολύ καλά», εξηγώντας πως τραυματίστηκε χτυπώντας το χέρι του σε τραπέζι.

«Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζοντας, δε, για την ασπιρίνη είπε «ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» αναφερόμενος σε μια προηγούμενη δήλωσή του ότι παίρνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης ως μέτρο πρόληψης θρόμβων στο αίμα.

“Reporter points to the bruise.

Trump turns it into a medical TED Talk.

‘Clipped it on the table. Little cream. Big aspirin. Doctors said stop. I said no chances.’

Only Trump can explain a bruise, flex his health, and debate aspirin side effects in one answer. pic.twitter.com/t4JyKR5Gbw — Nation Today (@NationToday360) January 23, 2026

«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: “Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής”. Εγώ απάντησα “δεν παίρνω κανένα ρίσκο”. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ

Για τη μελανιά είχε ερωτηθεί νωρίτερα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, παρουσιάζοντας την ίδια εκδοχή, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».

Όπως σημειώνει ο Guardian η τελευταία εξήγηση Τραμπ για αυτό που πολλοί έχουν υποθέσει ότι είναι ένα σημάδι ότι λαμβάνει ενδοφλέβια δόσεις φαρμάκων, έρχεται μετά από 11 μήνες που κάλυπτε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι, με μακιγιάζ ή κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Η αρχική εξήγηση του Λευκού Οίκου για τον επίμονο μώλωπα στο δεξί χέρι του Τραμπ ήταν ότι προήλθε, εν μέρει, από το χειραψία και από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πάρει πολύ υψηλότερη δόση ασπιρίνης από την συνιστώμενη. «Ο μώλωπας στο αριστερό του χέρι φαίνεται να αποκλείει το χειραψία ως αιτία» συμπληρώνει η βρετανική εφημερίδα.

protothema.gr