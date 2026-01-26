Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στη βρετανική κοινωνία η υπόθεση δολοφονίας μιας 23χρονης γυναίκας από τον πρώην σύντροφο και συνάδελφό της. Όπως μετέδωσε το BBC, ο 40χρονος Αντεντάμπο Αντεγκμπόλα κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Στέφανι Άιρονς, την οποία μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της τον περασμένο Οκτώβριο στο Νότιγχαμ.

Ο δράστης, ο οποίος είχε μετακομίσει από τη Νιγηρία στη Βρετανία το 2022, ομολόγησε το έγκλημα, δηλώνοντας ότι κίνητρό του ήταν η απόφαση του θύματος να τερματίσει τη σύντομη ερωτική τους σχέση.

«Ένα λαμπρό νέο αστέρι είδε το μέλλον του να αφαιρείται»

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το νήμα της ζωής της Άιρονς, «μιας συμπονετικής και στοργικής νεαρής γυναίκας», όπως χαρακτηρίστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, κόπηκε βίαια, με τους φίλους και τους συγγενείς της να την χάνουν με τραγικό τρόπο.

Μάλιστα, λίγο μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι «ένα λαμπρό νέο αστέρι είδε το μέλλον του να του αφαιρείται».

Η Άιρονς περιγράφηκε από την οικογένειά της ως «μια όμορφη, γεμάτη αγάπη και φροντίδα κόρη, αδελφή, ανιψιά, ξαδέλφη και φίλη». «Είχε συμπόνια για τους άλλους και έβλεπε πάντα το καλό σε όλους», πρόσθεσε το αφιέρωμα. «Είχε μια τεράστια καρδιά…», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον δικαστή της υπόθεσης, ο 40χρονος αναμένεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ενώ εκκρεμεί η απόφαση αναφορικά με το μίνιμουμ της ποινής που πρέπει να εκτίσει στη φυλακή.

Όπως ακούστηκε στη δίκη, συνάδελφοι της 23χρονης θορυβήθηκαν ότι κάτι κακό συνέβαινε το βράδυ του φόνου, όταν δέχτηκαν μια σειρά από ανησυχητικά – όπως είπαν – μηνύματα, για το τι είχε συμβεί.

Αρχικά, – σύμφωνα με τις καταθέσεις στη δίκη – ο Αντεγκμπόλα διέφυγε, χωρίς να μπει στη διαδικασία να καλέσει ασθενοφόρο για τη γυναίκα, αφήνοντάς την να πεθάνει.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο δράστης ταξίδεψε φορώντας αθλητικά παπούτσια και ένα φούτερ, που είχε επάνω του στάμπες αίματος σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις για να μην συλληφθεί, με τελευταία την πόλη του Χαλ. Όμως, τελικά, επέστρεψε στο Νότιγχαμ και παραδόθηκε, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει απαντήσεις κατά τις ερωτήσεις των ντετέκτιβ στη διάρκεια των ανακρίσεων.

Ο επιθεωρητής Μπάρσον, επικεφαλής των ερευνών, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση, στην οποία μια στοργική και συμπονετική νεαρή γυναίκα χάθηκε κάτω από φρικτές συνθήκες. Μετά την επίθεση στην Άιρονς, ο Αντεγκμπόλα δεν έκανε καμία προσπάθεια να καλέσει ασθενοφόρο, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να διαφύγει από το σημείο του εγκλήματος χωρίς να αφήσει πίσω του αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του θύματος για την απίστευτη δύναμη που έδειξε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα θα βοηθήσει την οικογένειά της να συμφιλιωθεί με μια τόσο τρομερή απώλεια».

