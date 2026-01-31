Δίωξη για παρεμπόδιση θρησκευτικής λατρείας αντιμετωπίζει Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος συνελήφθη ενώ κάλυπτε διαμαρτυρία σε εκκλησία, στο περιθώριο των κινητοποιήσεων στη Μινεάπολη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, ο Ντον Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, κατηγορείται ότι «παραβίασε δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος.

Στις 18 Ιανουαρίου, μια λειτουργία διακόπηκε σε μια εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότας, από διαδηλωτές που νόμιζαν ότι αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού παραρτήματος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ιερουργούσε εκεί. Ο Ντον Λέμον, που εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, κάλυπτε το γεγονός.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, κατ’ εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν συλληφθεί δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι και άλλα τρία πρόσωπα «για τη συντονισμένη επίθεση στην εκκλησία Σίτις» πριν από δύο εβδομάδες. Μεταξύ αυτών είναι και ένας πρώην υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) καταδίκασε την «κατάφωρη επίθεση» στον Τύπο και εξέφρασε ανησυχίες για «την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα».

Με σαρκαστικό τόνο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, επέκρινε επίσης την κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζοντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα είναι υπερήφανος» για όσα κάνει η αμερικανική κυβέρνηση.

