Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας, με τις Αρχές να εντοπίζουν νεκρούς όλους τους επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, και να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Αδελαΐδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μονοκινητήριο Cessna συγκρούστηκε με την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με τη συνδρομή αστυνομικού ελικοπτέρου, της Sea Rescue και τριών οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Έρευνα από την αυστραλιανή αρχή ασφάλειας μεταφορών

Η Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι το μονοκινητήριο αεροσκάφος «συγκρούστηκε με το νερό». Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής, ερευνητές αναμένεται να βρεθούν στο σημείο το Σάββατο, προκειμένου να εξετάσουν τα συντρίμμια μόλις αυτά ανασυρθούν από τον ωκεανό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές θα λάβουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, θα συλλέξουν διαθέσιμο οπτικό υλικό και δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, ενώ θα εξεταστούν και τα αρχεία συντήρησης του αεροσκάφους καθώς και τα στοιχεία του πιλότου. Η ATSB απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει βίντεο από το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

«Επικρατεί χάος, είναι τρομακτικό»

Αυτόπτης μάρτυρας από την περιοχή του Μάρεϊ Μάουθ περιέγραψε σκηνές αναστάτωσης μετά το δυστύχημα. Κάτοικος της Γκούλβα, η Ταμάρα, ανέφερε ότι κατευθύνθηκε προς το σημείο αφού άκουσε σειρήνες. «Υπάρχει πολλή αναστάτωση εδώ κάτω, είναι τρομακτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πτώσης του αεροσκάφους βρίσκονται σε εξέλιξη.

