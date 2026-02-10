Εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το οποίο εξασφάλισε το CBS News, αποκαλύπτει ότι λιγότερο από το 14% των περίπου 400.000 μεταναστών που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο είχαν κατηγορίες ή καταδίκες για βίαια εγκλήματα, ενώ σημαντικό ποσοστό δεν είχε καμία ποινική εμπλοκή και αντιμετώπιζε αποκλειστικά διοικητικές παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία που αμφισβητούν την κυβερνητική ρητορική

Τα δεδομένα, τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα, προσφέρουν την πιο αναλυτική εικόνα για το προφίλ των συλλήψεων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπονομεύουν τον ισχυρισμό ότι η καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης στοχεύει κυρίως «τους χειρότερους εγκληματίες».

Σύμφωνα με το έγγραφο, αν και περίπου το 60% των συλληφθέντων είχαν ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες, η συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν αφορούσε βίαια εγκλήματα.

Ποιοι συλλαμβάνονται από την ICE

Λιγότερο από το 2% των συλληφθέντων είχαν κατηγορίες ή καταδίκες για ανθρωποκτονία ή σεξουαλική επίθεση, ενώ ακόμη ένα 2% κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματικές συμμορίες. Αντίθετα, σχεδόν το 40% όσων συνελήφθησαν δεν είχαν κανένα ποινικό μητρώο και αντιμετώπιζαν αποκλειστικά διοικητικές παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται σε αστικές και όχι ποινικές διαδικασίες από δικαστές μετανάστευσης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Εκτόξευση συλλήψεων και σύγκριση με την περίοδο Μπάιντεν

Το DHS καταγράφει περίπου 393.000 συλλήψεις από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Από αυτές, περίπου 229.000 χαρακτηρίστηκαν ως συλλήψεις «εγκληματιών αλλοδαπών», ενώ 153.000 αφορούσαν διοικητικές συλλήψεις μεταναστών χωρίς ποινικό ιστορικό. Άλλες σχεδόν 11.000 συνδέθηκαν με νέες ποινικές κατηγορίες.

Σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, όταν είχαν καταγραφεί 113.000 διοικητικές συλλήψεις, ο αριθμός τους υπερτριπλασιάστηκε. Ωστόσο, το ποσοστό των συλληφθέντων με ποινικό παρελθόν μειώθηκε από 72% σε περίπου 60%.

Συμμορίες, Tren de Aragua και επιχειρήσεις μακριά από τα σύνορα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περίπου 7.500 συλλήψεις, που αντιστοιχούν στο 1,9% του συνόλου, ατόμων που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε συμμορίες όπως η Tren de Aragua. Παρότι η οργάνωση είχε αναδειχθεί σε βασικό στόχο της πολιτικής Τραμπ, έρευνα του CBS News και της εκπομπής «60 Minutes» είχε διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι από τους απελαθέντες δεν είχαν εμφανές ποινικό μητρώο.

Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν συλλήψεις της Συνοριακής Περιπολίας, η οποία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Μινεάπολη, όπου έχουν καταγραφεί εκτεταμένες και επιθετικές επιχειρήσεις ελέγχων.

protothema.gr