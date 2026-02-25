Λαμβάνει μέτρα και ετοιμάζει σχέδιο διαχείρισης η Τουρκία για να αντιμετωπίσει έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ του γειτονικού της Iράν και των ΗΠΑ, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Reuters.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή», εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία.

Η Τουρκία, μέλος του NATO και χώρα που μοιράζεται σύνορα με το Ιράν στα ανατολικά της, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν και δεν επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές για αποκλιμάκωση της έντασης και έχει καλέσει σε επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

«Φυσικά, αξιολογούνται όλες οι πτυχές των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης», ανέφερε η πηγή, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Εξετάζονται όλα τα σενάρια και επεξεργαζόμαστε βήματα που μπορούν να ληφθούν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μας», πρόσθεσε, τονίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα «παραβίαζε την κυριαρχία του Ιράν» είναι «εκτός συζήτησης».

Η πηγή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα που αξιολογεί η Τουρκία.

Νωρίτερα, το γραφείο της τουρκικής προεδρίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης διέψευσε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία σχεδίαζε να εισέλθει σε ιρανικό έδαφος για να ανακόψει ενδεχόμενη εισροή προσφύγων.

