Ο Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, αξιοποίησαν τη σχέση τους με το Interlochen Center for the Arts, ένα διάσημο καλλιτεχνικό οικοτροφείο στο Μίσιγκαν, για να έρθουν σε επαφή με νεαρές μαθήτριες.

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές για τον τρόπο με τον οποίο ισχυροί οικονομικά παράγοντες απέκτησαν πρόσβαση σε ευάλωτους ανήλικους μέσα από θεσμούς υψηλού κύρους.

Σύμφωνα με έρευνα του NPR που βασίζεται σε αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεντεύξεις πρώην στελεχών και μαρτυρίες θυμάτων, ο Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, αξιοποίησαν τη σχέση τους με το Interlochen Center for the Arts, ένα διάσημο καλλιτεχνικό οικοτροφείο στο Μίσιγκαν, για να έρθουν σε επαφή με νεαρές μαθήτριες.

Φυτώριο νέων ταλέντων

Το Interlochen, ένα ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με προγράμματα μουσικής, θεάτρου, χορού και εικαστικών, θεωρούνταν επί δεκαετίες φυτώριο νέων ταλέντων. Μεταξύ των αποφοίτων του συγκαταλέγονται καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, γεγονός που ενίσχυε το κύρος του.

Η σχέση του Έπσταϊν με τη σχολή ξεκινούσε ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν είχε παρακολουθήσει θερινό πρόγραμμα ως μαθητής. Τη δεκαετία του 1990 επανήλθε ως ευεργέτης, προσφέροντας σημαντικές δωρεές και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Πρώην διαχειριστές της σχολής δήλωσαν ότι εκείνη την εποχή το campus λειτουργούσε με ανοιχτή φιλοσοφία: μαθητές, καλλιτέχνες και επισκέπτες συνυπήρχαν σε κοινόχρηστους χώρους, κάτι που δυσκόλευε την επιτήρηση. Αν και υπήρχαν κανόνες που απαγόρευαν την ιδιωτική επαφή δωρητών με ανήλικους, στην πράξη ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν.

Σύμφωνα με τη σημερινή διοίκηση, οι πολιτικές ασφαλείας έχουν έκτοτε αυστηροποιηθεί σημαντικά.

Κατά τις επισκέψεις τους στο Interlochen μεταξύ 1994 και 2000, ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ φαίνεται πως προσέγγιζαν μαθήτριες χρησιμοποιώντας φιλικές κινήσεις, όπως το περπάτημα με ένα μικρό σκυλί, για να σπάσουν τον πάγο. Μαρτυρίες γυναικών, που αργότερα κατήγγειλαν τη συμπεριφορά τους, περιγράφουν ένα μοτίβο σταδιακής προσέγγισης: αρχικά, προσφορές υποστήριξης και ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική τους εξέλιξη, στη συνέχεια οικονομικές υποσχέσεις για σπουδές και ευκαιρίες καριέρας.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν στο NPR δήλωσε ότι γνώρισε το ζευγάρι ως έφηβη στο θερινό πρόγραμμα της σχολής και ότι η σχέση εξελίχθηκε σε πολυετή χειριστική σύνδεση. Όπως ανέφερε, η οικονομική βοήθεια που της προσφέρθηκε -συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης διδάκτρων- λειτουργούσε ως μέσο ελέγχου. Όταν αρνήθηκε να ανταποκριθεί σε ορισμένα αιτήματα, η υποστήριξη διακόπηκε απότομα, αφήνοντάς τη χωρίς τα μέσα να συνεχίσει τις σπουδές της.

Άλλη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στη δίκη της Μάξγουελ το 2021 περιγράφει παρόμοια προσέγγιση: η νεαρή τότε μαθήτρια γνώρισε τη Μάξγουελ σε δημόσιο χώρο της σχολής, ενώ εκείνη περπατούσε με ένα μικρό σκυλί.

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν επικοινώνησε με την οικογένειά της, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μέντορα που χρηματοδοτεί ταλαντούχους νέους. Η σχέση που ακολούθησε, σύμφωνα με την κατάθεση, εξελίχθηκε σε πολυετή κύκλο εκμετάλλευσης.

Η διοίκηση του Interlochen υποστηρίζει ότι δεν υπήρξαν επίσημες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά εκείνη την περίοδο και ότι οι εσωτερικές έρευνες που διεξήχθησαν αργότερα δεν εντόπισαν τεκμηριωμένα περιστατικά εντός του campus. Ωστόσο, παραδέχεται πως η ανοιχτή δομή του ιδρύματος και η εμπιστοσύνη προς δωρητές υψηλού προφίλ μπορεί να δημιούργησαν κενά ασφαλείας.

Επιπλέον, τα παλαιότερα αρχεία της σχολής είχαν καταστραφεί, βάσει πολιτικής διατήρησης εγγράφων, γεγονός που δυσχέρανε την αναδρομική διερεύνηση.

Οι δωρεές του Έπσταϊν προς το Interlochen ξεπέρασαν τις 400.000 δολάρια σε διάστημα άνω της δεκαετίας. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την κατασκευή ενός ξύλινου καταλύματος εντός του campus, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιεί ο ίδιος για συγκεκριμένο αριθμό ημερών κάθε χρόνο. Πρώην στελέχη της σχολής ανέφεραν ότι η Μάξγουελ λειτουργούσε ως βασικός σύνδεσμος με τη διοίκηση, οργανώνοντας τις επισκέψεις και τις λεπτομέρειες φιλοξενίας.

Η συνεργασία έληξε το 2008, όταν ο Έπσταϊν καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με ανήλικα άτομα στη Φλόριντα. Το Interlochen αφαίρεσε το όνομά του από προγράμματα και αναγνώριση δωρητών.

Μετά τη δεύτερη σύλληψή του το 2019 και τον θάνατό του στη φυλακή λίγες εβδομάδες αργότερα, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, οδηγώντας σε ευρύτερη επανεξέταση των πρακτικών πρόσβασης δωρητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σήμερα, σύμφωνα με τη διοίκηση, το campus διαθέτει πύλες εισόδου, 24ωρη επιτήρηση και κάμερες ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική επαφή μαθητών με εξωτερικούς επισκέπτες χωρίς επίβλεψη. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί ανεξάρτητοι έλεγχοι ασφαλείας και δημιουργήθηκαν ανώνυμες διαδικασίες αναφοράς περιστατικών.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που ξεπερνά το συγκεκριμένο ίδρυμα: τον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι δωρητές μπορούν να αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση σε κλειστές κοινότητες νέων ανθρώπων. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη χρηματοδότησης και στην προστασία ανηλίκων αποτελεί διαρκή πρόκληση για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Παρά το σκοτεινό κεφάλαιο, αρκετοί από τους ανθρώπους που μίλησαν στο NPR τόνισαν ότι το Interlochen εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό χώρο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Μία από τις γυναίκες που περιέγραψαν τις εμπειρίες τους δήλωσε ότι διατηρεί ακόμα θετικά συναισθήματα για τη σχολή, αλλά θεωρεί πως η υπόθεση πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για το πώς η εμπιστοσύνη, η φιλοδοξία και η ανάγκη καθοδήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία χειραγώγησης.

Καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το δίκτυο του Έπσταϊν, το Interlochen αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιρροή και τα χρήματα μπορούν να διαβρώσουν ακόμη και χώρους που θεωρούνται ασφαλείς. Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια προσπάθεια θεσμικής αυτοκριτικής, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από την προστασία των μαθητών παραμένει πιο έντονη από ποτέ.

iefimerida.gr