Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αρκετές ώρες μετά την έναρξη των επιθέσεων που εξαπέλυσαν από κοινού Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται μάλιστα από μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ο Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο «με τον Αμερικανό πρόεδρο», χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel, στο γραφείο του Νετανιάχου διακρίνεται το βιβλίο «Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World» («Σύμμαχοι σε πόλεμο: Πώς οι διαμάχες μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων διαμόρφωσαν τον πόλεμο και τον κόσμο»), μια πολιτική ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου του Τιμ Μπούβαρι κι ένας χάρτης της Μέσης Ανατολής.

