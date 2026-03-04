Πάνω από δέκα εκατομμύρια πυροκροτητές και 314.000 πυρομαχικά, που επρόκειτο να φορτωθούν σε ένα επιβατηγό πλοίο με προορισμό την Ελλάδα και φέρεται να προοριζόταν για την Κύπρο, τα οποία είχαν δηλωθεί στο τελωνείο ως «διάφορα εμπορεύματα» κατασχέθηκαν στο λιμάνι της Ανκόνα.

Όπως μετέδωσε το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), η Guardia di Finanza (οικονομική αστυνομία της Ιταλίας), η οποία διεξήγαγε την επιχείρηση «Clean Shot» σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Μονοπωλίων, εντόπισαν το υλικό. Ανήκε σε δύο ιταλικές εταιρείες, προοριζόταν επίσημα για την Κύπρο και μεταφερόταν σε ένα φορτηγό του οποίου ο οδηγός είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά την έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Σύμφωνα με την ίδια, η μεταφορά αυτού του είδους φορτίου σε επιβατηγό πλοίο παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, οι οποίοι επιβάλλουν, λόγω της ποσότητας και της φύσης των εκρηκτικών, ειδικές χερσαίες διαδρομές με συγκεκριμένες άδειες από την νομαρχία.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από προληπτική ανάλυση των εμπορικών ροών, η οποία αποκάλυψε ανωμαλίες στη διαδρομή Ιταλία-Ελλάδα. Οι πυροκροτητές, εξαρτήματα υψηλής ευαισθησίας που μπορούν να ενεργοποιηθούν από κρούσεις ή έκθεση σε θερμότητα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες στο πλοίο.

Ο μεταφορέας καταγγέλθηκε για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών και για χρήση πλαστών εγγράφων.

Η Guardia di Finanza (GdF) είναι ένα ειδικό ιταλικό στρατιωτικοποιημένο σώμα ασφαλείας, υπαγόμενο στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, που λειτουργεί ως η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, του ξεπλύματος χρήματος, των οικονομικών εγκλημάτων και της διακίνησης ναρκωτικών.