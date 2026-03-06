Οι IDF κοινοποίησαν βίντεο από την στιγμή που κατέστρεψαν 6 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε τους εκτοξευτές για αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση των πυραύλων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε χθες το βράδυ ότι το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής στην από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι IDF αφάνισαν βάση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

לפני השיגור לישראל: חיל האוויר השמיד שישה משגרי טילים בליסטיים איראנים



חיל האוויר, השמיד תוך מספר שעות בלילה של יום רביעי שישה משגרי טילים, דקות ספורות לפני ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.



בנוסף, הושמדו שלוש מערכות הגנה איראניות מתקדמות.



המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי… pic.twitter.com/1rrx9Lu69H — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026

iefimerida.gr