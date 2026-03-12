H Μέση Ανατολή βίωσε χθες άλλη μία νύχτα έντασης, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται με αμείωτη σφοδρότητα. Οι ανελέητες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους. Στην αντιπαράθεση συμμετέχει και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν, σε συντονισμό με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά ισραηλινών στόχων. Παράλληλα, το Ιράν επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.

Χθες βράδυ οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρώσει τα αντίποινα και είναι πλέον έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο. Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Ιράν είναι κοντά στην ήττα.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

08:50 – Τεχεράνη: «Ιρανική κυβερνοεπίθεση απενεργοποίησε το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ»

Tο Ιράν, με κυβερνοεπίθεση παραβίασε και απενεργοποίησε το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι σιδηρόδρομοι του Ισραήλ έχουν παραβιαστεί (hacked)», ανέφερε. «Ως αποτέλεσμα μιας κυβερνοεπίθεσης, το σιδηροδρομικό σύστημα του εχθρού έχει απενεργοποιηθεί. Όλοι οι [ισραηλινοί σιδηροδρομικοί] σταθμοί δεν είναι ασφαλείς μέχρι νεωτέρας».

08:30 – Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, σύμφωνα με πηγές

Σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη και δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει σύντομα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μια πηγή ανέφερε στο Reuters ότι «πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών παρέχουν «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν κινδυνεύει» να καταρρεύσει και «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού».

08:20 – Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχθηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

08:00 – Ελληνόκτητο το ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο

Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, που βρίσκονταν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το ένα από τα δύο πλοία είναι το ελληνόκτητο πλοίο Ζέφυρος.

Από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης ιρακινές λιμενικές αρχές, αναφέρει ότι οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιράκ.

07:25 – Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και βάσεων

Η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση δηλώνει ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πόλεων και βάσεων.

Αυτές περιλαμβάνουν μια επίθεση με drone εναντίον των στρατώνων Ya’ara στο βόρειο τμήμα της χώρας και επιθέσεις με πυραύλους εναντίον της βάσης Beit Lid, της βάσης Glilot κοντά στο Τελ Αβίβ και της βάσης Atlit κοντά στη Χάιφα.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι έριξε πυρά πυροβολικού εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και εκτόξευσε drones και ρουκέτες προς την ισραηλινή πόλη Ναχαρίγια.

Η οργάνωση ισχυρίστηκε επίσης ότι η επίθεση με drone που εξαπέλυσε την Τετάρτη εναντίον της βάσης διοίκησης και ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων Meron «προκάλεσε ζημιά σε ένα από τα ραντάρ» της βάσης.

07:11 – Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δημοσίευσε βίντεο από μια τεράστια πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων μετά από ιρανική επίθεση.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο του Αμερικανικού Ναυτικού και έχει γίνει σταθερά στόχος εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

The Bahraini interior ministry released footage of a massive blaze at a fuel storage facility following an Iranian attack.



Bahrain hosts the US Navy’s Fifth Fleet and has been consistently targeted amid the US-Israeli initiated war. pic.twitter.com/7EqWDROC40 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 12, 2026

07:07 – Τρία μέλη πληρώματος «πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα» σε ταϊλανδέζικο πλοίο που δέχτηκε επίθεση στον Κόλπο

Τρία μέλη πληρώματος «πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα» σε ένα ταϊλανδέζικο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που χτυπήθηκε από δύο βλήματα την Τετάρτη ενώ διέσχιζε το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν το Mayuree Naree, νηολογημένο στην Ταϊλάνδη, καθώς και ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, επειδή τα πλοία αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις».

Το ταϊλανδέζικο πλοίο χτυπήθηκε το πρωί της Τετάρτης ενώ διέσχιζε την υδάτινη οδό του Κόλπου, μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Χαλίφα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Τα χτυπήματα προκάλεσαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου και προκάλεσαν πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ταϊλανδέζικη εταιρεία μεταφορών Precious Shipping την Τετάρτη το βράδυ. «Τρία μέλη του πληρώματος φέρονται να αγνοούνται και πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα στο μηχανοστάσιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές εργάζονται για τη διάσωσή τους.

07:00 – Η Goldman Sachs απορρίπτει την πρόβλεψη για μείωση των επιτοκίων της Fed εν μέσω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Η Goldman Sachs ανέβαλε την πρόβλεψή της για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τώρα αναμένει μειώσεις κατά 25 μονάδες τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη αυξανόμενους κινδύνους πληθωρισμού που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αμερικανική τράπεζα είχε προβλέψει νωρίτερα μειώσεις επιτοκίων από τον Ιούνιο, ακολουθούμενες από μια ακόμη μείωση τον Σεπτέμβριο.

06:45 – Το Ιράν κατηγορεί τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας Βάντεφουλ πως έχει ταχθεί με το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστηρίζει τον «επιτιθέμενο» αψηφώντας το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που βομβάρδισε το Ιράν και σκότωσε αμάχους.

06:35 – Σειρήνες ηχούν στην Ιορδανία

Σειρήνες συναγερμού ηχούν σε πολλές περιοχές της Ιορδανίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Al Jazeera Arabic.

06:25 – NYT: Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια κόστισε στις ΗΠΑ η πρώτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν

Το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημέρωση μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times.

06:19 – Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσινγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

06:17 – Ιρανικό drone χτύπησε κτίριο στο Ντουμπάι, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Ιρανικό drone φέρεται να έπληξε ένα κτίριο στο Ντουμπάι, σύμφωνα με αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι το drone έπληξε έναν από τους πύργους της πόλης.

Η υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι δημοσίευσε στο X ότι οι Αρχές ανταποκρίνονται σε «ένα περιστατικό με drone που έπεσε σε κτίριο σ», χωρίς να αναφέρονται προς το παρόν θύματα ή ζημιές.

BREAKING: Iranian drone impact on a building in the Dubai Creek Harbour, UAE. pic.twitter.com/Ud389QxzEi — World Source News (@Worldsource24) March 11, 2026

06:15 – Συντρίμμια πυραύλου από ιρανική επίθεση έπεσαν στο κεντρικό Ισραήλ

Μετά την ιρανική επίθεση, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε κεντρικές περιοχές του Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές από τις ισραηλινές αρχές.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ενώ τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ παραμένουν σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση των πυραύλων.

BREAKING: Missile debris fell in central Israel after the most recent Iranian attack pic.twitter.com/paGokpyKqz — World Source News (@Worldsource24) March 12, 2026

06:10 – Το πετρέλαιο ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια παρά την ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρεις ημέρες αφότου έφτασαν σε υψηλό τετραετίας, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζεται για 13η ημέρα.

06:00 – Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία, απαιτώντας από την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες. Δεκατρία από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισαν την Τετάρτη υπέρ του ψηφίσματος που υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Η Κίνα και η Ρωσία απείχαν.