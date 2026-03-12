Οι ανησυχίες για το προσωπικό του Βασιλικού Ναυτικού που αποστέλλεται σε ζώνες σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ενταθούν για τις οικογένειές τους, δήλωσε επικεφαλής φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC το πολεμικό πλοίο HMS Dragon απέπλευσε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ το απόγευμα της Τρίτης, με τα 200 μέλη του πληρώματός του να αφήνουν πίσω τους αγαπημένους τους στην πόλη, καθώς κατευθύνονται προς την ανατολική Μεσόγειο.

Ανησυχίες έχουν εκφραστεί και για τα παιδιά γονέων ή κηδεμόνων που υπηρετούν στο Βασιλικό Ναυτικό, τα οποία μπορεί να έχουν ανάγκη από σταθερότητα και κανονικότητα, δήλωσε η Κλερ Σέρερ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Naval Children’s Charity.

«Οι αποστολές είναι πάντα δύσκολες για τις οικογένειες και, προφανώς, όταν πρόκειται να πάνε σε μια περιοχή που ουσιαστικά αποτελεί ζώνη σύγκρουσης, είναι ακόμη πιο δύσκολο», είπε.

«Υπάρχει πάντα ένα επίπεδο ανησυχίας. Το Ναυτικό μας είναι εξαιρετικό και τα στελέχη του είναι εκπαιδευμένα για τέτοιου είδους αποστολές».

Η φιλανθρωπική οργάνωση στοχεύει να στηρίζει παιδιά έως 25 ετών, των οποίων ο γονέας ή ο κηδεμόνας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό.

Το αντιτορπιλικό κατευθύνεται για να ενταχθεί στις αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή της Κύπρου.

Κύρια αποστολή του θα είναι η προστασία της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα δέχθηκε επίθεση από drone ιρανικής κατασκευής.

Η κ. Σέρερ κάλεσε τους γονείς να διατηρούν έναν υγιή διάλογο με τα παιδιά τους σχετικά με τον πόλεμο, καθώς οι νέοι ενδέχεται να αισθάνονται άγχος για τις εξελίξεις.

«Είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε στα παιδιά σας με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους», εξήγησε.

«Αν όμως συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες και δεν τους δίνετε πληροφορίες, τότε θα ανησυχούν ακόμη περισσότερο».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, καθώς υπάρχει ο φόβος να εκτεθούν σε παραπληροφόρηση σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές αεροπορικές βάσεις για αυτό που αποκαλεί «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών πυραύλων και θέσεων εκτόξευσης.

Ωστόσο, έχει δεχθεί κατηγορίες ότι δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι έχει τοποθετήσει στρατιωτικά μέσα στην περιοχή από τον Ιανουάριο και έχει αποστείλει επιπλέον δυνάμεις μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, καθώς το πολεμικό πλοίο έφευγε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ το απόγευμα της Τρίτης, η Χέλεν Μπάρτον ήταν ανάμεσα στους εκατοντάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον απόπλου του αντιτορπιλικού.

Η ίδια ταξίδεψε από το Νότιγχαμ για να αποχαιρετήσει τον γιο της, Χένρι, στην πρώτη του αποστολή και δήλωσε: «Θα φωνάξω με όλη μου τη δύναμη όταν περάσει από μπροστά μας, γιατί είμαστε απίστευτα περήφανοι γι’ αυτόν».

Το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, που εδρεύει στο Πόρτσμουθ και είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Πηγές του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν στο BBC το Σάββατο ότι το πλήρωμά του έχει ενημερωθεί να είναι έτοιμο να αποπλεύσει μέσα σε πέντε ημέρες.

Ωστόσο, αυτό δεν συνδέεται απαραίτητα με πιθανή αποστολή στην ανατολική Μεσόγειο και εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Τρίτη ότι η προγραμματισμένη αποστολή του πλοίου στον βόρειο Ατλαντικό δεν έχει αλλάξει.

Παράλληλα, το υποστηρικτικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού RFA Lyme Bay έχει επίσης τεθεί σε «αυξημένη ετοιμότητα», προκειμένου να αποσταλεί για την υποστήριξη Βρετανών πολιτών στη Μέση Ανατολή, εάν χρειαστεί.

Το βοηθητικό αυτό σκάφος διαθέτει πλατφόρμα για αεροσκάφη και ιατρικές εγκαταστάσεις, γεγονός που του επιτρέπει να συμμετέχει σε επιχειρήσεις εκκένωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας.