Tην ανάπτυξη νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot από το ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, ανακοίνωσε η Τουρκία. Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο σύστημα, αυτή τη φορά στα Άδανα, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, χαρακτηρίζοντας «άκυρη και ανυπόστατη» τη ΝΟΤΑΜ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η βάση φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το νέο σύστημα PAC-3, καλύτερων επιδόσεων σε σχέση με το PAC-2, είναι ήδη ανεπτυγμένο στην βάση του Ιντσιρλίκ και είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση και καταστροφή τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Αγκυρα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη συστήματος Patriot στην αεροπορική βάση του Κιούρετζικ (κεντροανατολική Τουρκία), στρατηγική εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την βάση του Ιντσιρλίκ και είναι εξοπλισμένη με σύστημα ραντάρ έγκαιρου συναγερμού του ΝΑΤΟ ικανό να ανιχνεύει την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σταθμεύουν επίσης στην επαρχία της Μαλάτια.

«Εχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (…) για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εθνικής μας ασφάλειας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Τουρκία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει τεχνικά στοιχεία σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων κατά του τουρκικού εδάφους για να αντικρούσει την Τεχεράνη η οποία απέρριψε κάθε ευθύνη για τα περιστατικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκία Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αρνείται να παρασυρθεί από «προκλήσεις». «Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να εμποδίσουμε την χώρα μας να συρθεί σε αυτήν την πυριτιδαποθήκη», είπε αναφερόμενος την πόλεμο στην Μέση Ανατολή που εισήλθε σήμερα στην 19η ημέρα του.

Η βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Αδανα, χρησιμοποιείται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πολωνία, το Κατάρ… στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διμερών συμφωνιών.

Τι ειπώθηκε για ΝΟΤΑΜ της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Ο Ακτούρκ ρωτήθηκε για την NOTAM που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις στα κυπριακά χωρικά ύδατα. «Η ελληνοκυπριακή πλευρά φέρνει κατά καιρούς στην ημερήσια διάταξη παρόμοια ζητήματα που προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αγνοήσει τα δικαιώματα που διαθέτει η τδβκ», είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

«Η αντί-NOTAM που καθιστά άκυρη τη συγκεκριμένη NOTAM έχει δημοσιευθεί από την τδβκ», πρόσθεσε, ισχυριζόμενος ότι η NOTAM που δημοσιεύθηκε από την «ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου», όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «είναι άκυρη και ανυπόστατη».

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την Κύπρο σε στόχο, επιτρέποντας, όπως υποστηρίζει, τη συσσώρευση οπλισμού στο νησί και τη χρήση του από άλλες χώρες.

«Η χώρα μας, ως εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει όχι μόνο την ασφάλεια της τδβκ, αλλά και ολόκληρου του νησιού. Η αποφασιστικότητά μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της τδβκ είναι πλήρης. Δεν διστάσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα που μας παρέχει η ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε ούτε στο μέλλον», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ