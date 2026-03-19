Η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, που βρίσκεται στο Κατάρ, έχει υποστεί σοβαρές ζημίες από τις ιρανικές επιθέσεις δημιουργώντας φόβους για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τις σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στόχος επίθεσης από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σαουδική Αραβία: διυλιστήριο επλήγη από drone στο λιμάνι του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το διυλιστήριο Samref, που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία, επλήγη από drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Κατάρ: Ras Laffan

Το Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, είναι το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η ενεργειακή μονάδα έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα, η κρατική QatarEnergy ανακοίνωσε «σημαντικές ζημιές» έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο. Η μονάδα είχε γίνει στόχος επιθέσεων και την προηγουμένη.

Ιράν: South Pars

Οι ιρανικές επιθέσεις κατά του Ras Laffan αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της υπεράκτιας ιρανικής μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου South Pars, από όπου προέρχεται το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτε» για την ισραηλινή επίθεση, απείλησε να καταστρέψει το σύνολο των εγκαταστάσεων, αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Κατάρ.

Το κοίτασμα αυτό εκμεταλλεύεται (συγκεκριμένα το νότιο τμήμα του με την ονομασία North Dome (ή North Field)) το Κατάρ.

Σύμφωνα με την QatarEnergy, το North Field περιέχει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Το Κατάρ συνδέεται σε σειρά μακροπρόθεσμων συμφωνιών για το LNG, μεταξύ άλλων, με την γαλλική Total, την βρετανική Shell, την ινδική Petronet, την κινεζική Sinopec και την ιταλική Eni.

Ιράν: Νήσος Χαργκ

Τερματικός σταθμός για την εξαγωγή του 90% του πετρελαίου του Ιράν, η νήσος Χαργκ βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές και το Σάββατο έγινε στόχος αμερικανικών επιθέσεων, όμως οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει το νησί αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ruwais

Το διυλιστήριο Ruwais στο Αμπού Ντάμπι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με την εθνική εταιρεία Adnoc.

Αναγκάσθηκε να διακόψει την λειτουργία του την περασμένη εβδομάδα για προληπτικούς λόγους έπειτα από επίθεση drone στην ζώνη, δήλωσε πληροφορημένη πηγή χωρίς να διευκρινίσει αν επλήγη το ίδιο το διυλιστήριο.

Η Adnoc δεν γνωστοποίησε το συμβάν.

Σαουδική Αραβία: Ras Tanura

Η σαουδαραβική χερσόνησος του Ρας Τανούρα στον Κόλπο φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Μέση Ανατολή με δυναμικότητα 550.000 βαρ./ημ. Το Ras Tanura αποτελεί πυλώνα του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Αραβίας.

Το διυλιστήριο έγινε κατ’ επανάληψη στόχος επιθέσεων. Κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, έγινε στόχος ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιά και μερική διακοπή της λειτουργίας του.

Εκτοτε, η λειτουργία του αποκαταστάθηκε πλήρως, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ