Η πληροφορία για εκτόξευση δύο πυραύλων από το Ιράν με κατεύθυνση τη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό προκάλεσε αιφνιδιασμό σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Μέχρι πρότινος, οι εκτιμήσεις για το βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων τοποθετούνταν περίπου στα 2.000 χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα φαίνεται να ανατρέπουν τις προβλέψεις, καθώς όχι μόνο η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά και μεγάλο μέρος της Ευρώπη φέρεται να τίθεται εντός εμβέλειας της Τεχεράνης.

Η Jerusalem Post παραθέτει τις δηλώσεις του πρώην επικεφαλής αεράμυνας των IDF, ταξίαρχου Ραν Κοχάβ, ο οποίος εξηγεί ότι το Ιράν διαθέτει πύραυλο δύο σταδίων. Είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση δορυφόρων στο Διάστημα, αλλά και για βαλλιστικά όπλα μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς

Στο ίδιο πλαίσιο και ο αρχηγός των IDF σε δήλωσή του το Σάββατο είπε ότι η αύξηση του βεληνεκούς προερχόταν από φορέα εκτόξευσης πολλαπλών σταδίων.

Footage of an exoatmospheric (space) interception of an Iranian ballistic missile over Israel this evening. March 22, 2026

Σήμερα, Κυριακή, έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ κατέστρεψε ιρανικό πύραυλο έξω από την ατμόσφαιρα (βλ. το βίντεο πιο πάνω).

Αυτό υπονοεί αφενός ότι ο ιρανικός πύραυλος φτάνει σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, άρα ο πύραυλος έχει πολύ μεγάλο βεληνεκές. Αφετέρου, φαίνεται ότι οι Ισραηλινοί κατέρριψαν τον πύραυλο με το πυραυλικό σύστημα Arrow, το οποίο είναι σχεδιασμένο για αυτού του είδους τις καταρρίψεις, αλλά και πιο ακριβό. Υπενθυμίζεται ότι το Iron Dome καταρρίπτει στόχους σε μικρό ύψος.

Ο Κοχάβ τόνισε ότι το Ιράν εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια πάνω σε τεχνολογίες για τους πυραύλους δύο σταδίων με διακηρυγμένο στόχο να εκτοξεύσει δορυφόρους στο Διάστημα,

Παράλληλα, συνεχίζει η Jerusalem Post, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προειδοποιούσαν ότι οι δοκιμές για δορυφόρους από το Ιράν ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία διπλής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής), δηλαδή αυτά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατασκευή διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, συμβατικών αλλά και πυρηνικών.

Αν και το Ιράν αρνείται συστηματικά ότι έχει τέτοια πρόθεση, είναι πιθανό η εκτόξευση του Σαββάτου να έχει αποκαλύψει ένα μυστικό πρόγραμμα που λειτουργούσε εδώ και χρόνια ακριβώς για τέτοιους σκοπούς.

Συζητώντας διάφορα σενάρια, ο Κοχάβ είπε ότι ήταν πιθανό το είδος του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε είναι τροποποιημένος βαλλιστικός πύραυλος R 27 εποχής της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι R 27 εκτοξεύονταν κυρίως από υποβρύχια και ενδεχομένως είχαν πυρηνικές δυνατότητες. Συνήθως έφεραν συμβατική κεφαλή με 1,5-2 τόνους εκρηκτικών.

Το Ιράν φαίνεται ότι κατάφερε να τον τροποποιήσει ώστε να εκτοξεύεται από πλατφόρμα εδάφους.

Ο Κοχάβ εξηγεί ακόμη ότι η Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει πύραυλο με παρόμοια τεχνολογία, ο οποίος αποδεδειγμένα έχει βεληνεκές περίπου 3.000 χιλιομέτρων.

Όσο για το πώς το Ιράν αύξησε το βεληνεκές του πυραύλου κατά 1.000 χιλιόμετρα, ο Κοχάβ εξηγεί ότι το Ιράν επικεντρώθηκε στο πώς θα εκτοξεύει τον πύραυλο με πολύ ελαφρύτερη κεφαλή, άρα με μικρότερο βάρος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει πιο μακριά σε μικρότερο χρόνο χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας και παρόμοια διαδικασία εκτόξευσης.

Μια άλλη πιθανότητα που έχει συζητηθεί είναι να πρόκειται για τροποποιημένη έκδοση της κατηγορίας Khorramshahr-4.

Απειλείται όλη η Ευρώπη

Ο Κοχάβ εξηγεί ότι οι πύραυλοι «μπορούν να χτυπήσουν από βόρεια, ανατολικά, δυτικά ή νότια. Κατά συνέπεια, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και κάθε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του Ιράν».

«Αυτό αλλάζει ριζικά τον υπολογισμό της απειλής: η Μέση Ανατολή δεν αποτελεί πλέον ένα γεωγραφικά περιορισμένο θέατρο επιχειρήσεων. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ιρανική βαλλιστική ικανότητα ως άμεσο κίνδυνο για την ήπειρο», δήλωσε ακόμη ο Κοχάβ.

Ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, συνεχίζει η Jerusalem Post, είναι πώς το Ισραήλ δεν εντόπισε αυτόν τον ιδιαίτερα απειλητικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς εδώ και τρεις εβδομάδες.

Πάντως, στις 16 Μαρτίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια δήλωση, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών των IDF δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε ιρανική βάση που επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατάρριψη δορυφόρων που ανήκουν στο Ισραήλ και σε άλλους αντιπάλους.

Η βάση χρησιμοποιούταν για τη συναρμολόγηση του ιρανικού Chamran 1 (ενός δορυφόρου επίδειξης τεχνολογίας σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη) που εκτοξεύθηκε στο Διάστημα τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Τεχεράνη είχε αναφέρει τότε ότι ο πύραυλος ήταν ο Qaem-100, ένας πυραύλος στερεού καυσίμου τριών σταδίων.

