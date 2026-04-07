Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων κοντά σε γέφυρα στη Διώρυγα του Παναμά, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Από την έκρηξη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Κύπρου), τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και δέχονται ιατρική περίθαλψη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενδεχόμενου εγκλωβισμένου. Μετά το συμβάν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία επεκτάθηκε και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Bridge of the Americas στην Πόλη του Παναμά.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνονται τεράστιες φλόγες να υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα, ενώ οδηγοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο εγκατέλειπαν άμεσα την περιοχή για να απομακρυνθούν.

A fire has engulfed the Bridge of the Americas over the Panama Canal



A massive explosion occurred there. The cause was a fuel fire on a tanker passing nearby, which then triggered a domino effect.



One person has been killed, reportedly an oil company worker. Three others were… pic.twitter.com/CTgYsxVe9f — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου οι αρχές να αξιολογήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την ασφάλεια.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και σε διεθνές επίπεδο, καθώς σημειώθηκε σε κομβικό σημείο για τη ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή της Διώρυγας του Παναμά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις εμπορικές ροές και τις ενεργειακές αγορές.

