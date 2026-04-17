Βίντεο με τον δράστη του μακελειού σε σχολείο στο Καχραμανμαράς στην Τουρκία να κάνει σκοποβολή φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τα τουρκικά ΜΜΕ.

Στο βίντεο ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος σκότωσε εννιά άτομα και τραυμάτισε 20 πριν αυτοκτονήσει, εμφανίζεται να εξασκείται στη χρήση όπλων σε σκοπευτήριο μαζί με τον πατέρα του.

SABAH ÖZEL | BABASIYLA BÖYLE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ



Sabah, Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’nin babasıyla birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaştı. pic.twitter.com/OCI3kVQced April 16, 2026

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, ο προφυλακισμένος πατέρας του, που υπηρέτησε ως αστυνομικός διευθυντής.

Όπως είπε, το παιδί του περνούσε πολλές ώρες μπροστά τον υπολογιστή παίζοντας παιχνίδια με όπλα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο 14χρονος έβλεπε ψυχολόγο, καθώς χρειαζόταν ψυχιατρική παρακολούθηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον υπολογιστή του 14χρονου βρέθηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου 2026, στο οποίο αναφέρει ότι σχεδιάζει μεγάλο χτύπημα πολύ σύντομα.

Ο δράστης του μακελειού είχε ως πρότυπο τον Έλιοτ Ρότζερ που είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στην Καλιφόρνια το 2014. Μάλιστα, χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στην εφαρμογή What’s Up εικόνα του μακελάρη της Καλιφόρνιας.

