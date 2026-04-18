Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει σε δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Tasnim, ενώ την ίδια στιγμή η Τεχεράνη θέτει σαφείς όρους για τη συνέχιση του διαλόγου.

Όπως αναφέρεται, η ιρανική πλευρά εκτιμά ότι οι ΗΠΑ διατύπωσαν «υπερβολικές απαιτήσεις» κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων, θέτοντας ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών την απόσυρσή τους.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον μέσω Πακιστανού μεσολαβητή, επισημαίνοντας: «Ενημερώσαμε την αμερικανική πλευρά για τη μη συμφωνία μας σε δεύτερο γύρο μέσω του Πακιστανού μεσολαβητή».

Παράλληλα, το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, τόνισε ότι δεν μπορεί να οριστεί ημερομηνία για νέο γύρο συνομιλιών, εφόσον δεν υπάρξει πρώτα συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο.

«Μέχρι να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο, δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν βάσει του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας πως «το Ιράν δεν θα δεχτεί να αποτελεί εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο» ούτε να «εγκαταλείψει τα δικαιώματά του».

