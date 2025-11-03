Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της κηδείας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια της Κρήτης, με τις αρχές να λαμβάνουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό κύκλο.

Ενδεικτικές του κλίματος οι εικόνες το βράδυ της Κυριακής όταν η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του με τη σύζυγο, τη μητέρα και τα αδέλφια του να ξεσπούν σε μοιρολόι.

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή ο 39χρονος χτυπήθηκε από δύο διαφορετικά όπλα δεχόμενος τέσσερα χτυπήματα από βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων με αποτέλεσμα τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ η δικογραφία για όσα συνέβησαν στα Βορίζια περιλαμβάνει έξι άτομα ανάμεσα στα οποία ο 39χρονος θανών, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών), που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι και συνελήφθησαν την Κυριακή, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών), αδέλφια του ενός εκ των συλληφθέντων.

Οι δύο τραυματίες – ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη από την οποία ξεκίνησε η αιματηρή βεντέτα, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού – κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των κατηγορούμενων, αλλά και των παθόντων στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκονται και μέλη τρίτης οικογένειας, που έχει όμως συγγενικούς δεσμούς με τη μία από τις δύο βασικές εμπλεκόμενες. Μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είχαν πρωταγωνιστήσει προ ετών σε κινητοποιήσεις Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Οι κάτοικοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πιστεύουν ότι μόνο έτσι θα ηρεμήσουν τα πνεύματα και θα αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αίματος. Όπως τονίζουν, υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να μιλήσουν, αρκεί να νιώσουν ασφαλείς. «Όλοι ξέρουν, αλλά κανείς δεν μιλάει» λέει ένας ηλικιωμένος, που έχει ζήσει και τις παλιές βεντέτες.

