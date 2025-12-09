Ένα τρισδιάστατο μπρούτζινο άγαλμα που συνδυάζει τον αρχαίο Δισκοβόλο του 5ου αιώνα π.Χ. με τον χαρακτήρα Squidward από τη σειρά «Μπομπ Σφουγγαράκης», δημιούργησε ο Αμερικανός καλλιτέχνης Sunday Nobody και το βύθισε στη θάλασσα της Χαλκιδικής, σε μια ακόμη ευφάνταστη καλλιτεχνική φάρσα με στόχο – όπως λέει – να «μπερδέψει τους αρχαιολόγους του μέλλοντος».

Συγκεκριμένα, επενδύοντας περίπου 25.000 δολάρια, δημιούργησε ένα μπρούτζινο άγαλμα ύψους τριών μέτρων που αποτελεί συνδυασμό του – χαμένου από τον 5ο αιώνα π.Χ. – Δισκοβόλου με έναν χαρακτήρα (τον Squidward για όσους γνωρίζουν) από τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».

Πέρα από το βασικό άγαλμα, η κινεζική εταιρεία Cinuo Sculpture Company που ανέλαβε την κατασκευή, παρήγαγε άλλο ένα ιδίου μεγέθους (πωλείται στο διαδίκτυο με αρχικά τιμή τα 4.000 ευρώ) και άλλα μικρότερα αντίγραφα, που πωλήθηκαν αντί 500 δολαρίων το ένα.

Putting Handsome Squidward's face from SpongeBob on an ancient Greek statue then sinking it to the bottom of the Mediterranean Sea to confuse future archeologists

Για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια αντοχή του, ο Nobody δημιούργησε συμβουλεύτηκε έναν πανεπιστημιακό αρχαιολόγο για τα υλικά που θα μπορούσαν να αντέξουν στον χρόνο. Τελικά, ο μπρούντζος επιλέχθηκε λόγω της ικανότητάς του να αντέχει στο θαλασσινό νερό για πάνω από 1.000 χρόνια, ενώ έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. «Ήθελα κάτι που να αντέξει περισσότερο από εμάς χωρίς να βλάψει τον ωκεανό», εξήγησε ο καλλιτέχνης στο ντοκιμαντέρ του στο YouTube.

A three-meter statue was sunk in Greece to confuse archaeologists of the future



The creator of the idea approached it like a true chaotic mastermind. First, he forged a student ID and even consulted a real archaeologist about which materials could survive for a thousand…

Το γλυπτό βάρους 500 κιλών τοποθετήθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής, πάνω σε φουσκωτές σχεδίες, και βυθίστηκε περίπου στα 90 μέτρα. Η στιγμή καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο.

Αν και οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση για το θέμα, η όλη κίνηση προκαλεί σκέψεις για το πώς μπορεί να επηρεάσει την πραγματική αρχαιολογία και την ηθική των ανασκαφών.

