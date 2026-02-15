Συντετριμμένοι είναι οι γονείς των ανήλικων παιδιών που ενεπλάκησαν στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λούτσα, με τη μητέρα του 15χρονου οδηγού να περιγράφει το σοκ και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 15χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Δημοκρατίας.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Ένα παιδί έχασε ακαριαία τη ζωή του και άλλα δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

«Γιατί έγιναν όλα αυτά, μαμά; Ο φίλος μου, τι έκανα!».

Αυτά μονολογεί συνέχεια το παιδί μου, είναι διαλυμένο ψυχολογικά. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Αδυνατούμε να πιστέψουμε όλο αυτό το κακό που χτύπησε τις οικογένειες μας», λένε οι γονείς του ενός παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος και συνεχίζει: «Τρία παιδιά αχώριστα, αγαπημένα, σχολείο, βόλτες, όνειρα. Φοβάται πολύ, είναι σοκαρισμένο, βασανίζεται από τα «γιατί» ανήμπορο να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας. Διαλυθήκαμε όλοι», λένε οι γονείς του, οι οποίοι με όση δύναμη τους έχει απομείνει, προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του γιου τους.

Αυτή που δεν μπορεί να σταθεί όρθια είναι η μάνα του συνοδηγού, του μοιραίου οχήματος που το παιδί της πέθανε ακαριαία. Υποβασταζόμενη από τους συγγενείς πήγε στο σημείο που ξεψύχησε το παιδί της για να του αφήσει λίγα λουλούδια. Θρηνούσε ακουμπώντας την άσφαλτο σαν να ήθελε να αγκαλιάσει για τελευταία φορά το παιδί της.

Γύρω της, φίλοι του παιδιού της, συγγενείς προσπαθούσαν να τη στηρίξουν αλλά κανείς δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της.

Οι γονείς δεν μπορούν να πιστέψουν πως τα παιδιά τους πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκίνητου και βγήκαν βόλτα χωρίς να πουν τίποτα.

Μια αυθόρμητη απερίσκεπτη απόφαση που έμελλε να αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Οι συμμαθητές των παιδιών δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Στέκονται βουβά στο σημείο της τραγωδίας, ανάβουν κεριά, αφήνουν λουλούδια και αναπολούν ανέμελες στιγμές με τους τρεις αγαπημένους τους φίλους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο θάνατος ενός 15χρονου ήταν ακαριαίος.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.

Φωτογραφία από το σημείο:

Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ο οδηγός φώναζε «τι έκανα», τόνισε μεταξύ άλλων αυτόπτης μάρτυρας.

Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε, ανέφερε άλλη μάρτυρας.

