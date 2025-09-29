Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Ο 48χρονος παρουσιάστηκε χθες στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παραδέχθηκε ότι ήταν ο οδηγός του αγροτικού οχήματος που προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα και σε μάντρα, πριν εξαφανιστεί από το σημείο.

Ο ηθοποιός πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Το αγροτικό όχημα έχει ήδη δεσμευθεί από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι νωρίτερα διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από βίντεο που τον δείχνουν να τραγουδά και να χορεύει.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπονται πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κατέθεσαν στην Τροχαία, περιγράφοντας εκτεταμένες φθορές. «Είναι μεγάλες ζημιές, στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα», ανέφερε ένας από αυτούς. Άλλοι μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν «δυνατό τράνταγμα» και νόμισαν ότι είχε σημειωθεί σεισμός.

Την ίδια ημέρα του ατυχήματος, ο Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, σε ευδιάθετη διάθεση, μιλώντας για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την υγεία του και τα επαγγελματικά του σχέδια. Η αστυνομία τον είχε αναζητήσει στο σπίτι και στη συνέχεια στο θέατρο, προτού εμφανιστεί αυτοβούλως στο τμήμα.

