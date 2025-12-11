Την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τους άντρες περιέγραψε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αποκαλώντας τον εαυτό της ασέξουαλ και τονίζοντας ότι η φύση την προστάτεψε, που δεν αποζητάει τον έρωτα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τη μοναξιά και τις σχέσεις. Τόνισε ότι έχει αποδεχτεί τον μοναχικό τρόπο ζωής της, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ορισμένες φορές ζηλεύει τους φίλους της που δεν έχουν χωρίσει και ζουν με τον σύντροφό τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να ξεκινήσει μια νέα σχέση, καθώς την τρομάζει η ιδέα να χάσει την ηρεμία της μοναξιάς της και πρόσθεσε ότι το ερωτικό συναίσθημα έχει χαθεί για εκείνη, ειδικότερα όσο μεγαλώνει και τα χρόνια περνούν: «Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε και χωρίσαμε και είμαστε μόνοι με τα παιδιά και τα εγγόνια μας, μας αρέσει η μοναξιά αλλά έχεις και ένα παράπονο. Μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει και τους καμαρώνω. Αν τώρα μου έλεγες να συσχετιστώ με κάποιον κύριο… με τίποτα στον κόσμο. Και μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει φρίκη να βρεθώ με κάποιον άλλον και να χάσω τη μοναξιά μου, που την έχω συνηθίσει. Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια και τα γατάκια. Χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Όταν είσαι μόνος και αρχίζεις να γερνάς και να ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ταίρι».

Στη συνέχεια, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη δήλωσε ευτυχισμένη που δεν αποζητάει τον έρωτα και που η φύση την έκανε «ασέξουαλ» όπως είπε, καθώς θεωρεί ότι είναι δύσκολο για κάποιον στην ηλικία 65-70 να βρει σύντροφο: «Το ότι η φύση με έκανε ασέξουαλ, να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα, με προστάτεψε, γιατί αλλιώς είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και θες έναν παρτενέρ στα 65 σου και στα 70 σου. Πού να τον βρεις; Σε βάζει σε ένα ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα ο έρωτας, γιατί αγάπησα πολλούς άντρες. Άμα χωρίζεις, χωρίζεις πάντα με πόνο. Εμένα οι 8 οι 6 με χώρισαν. Προφανώς δεν ήμουν καλή σε κάτι. Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άντρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Θεωρούσα ότι ήμουν το θύμα, αλλά δεν είναι έτσι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι».

