Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Τροχαίας σταμάτησαν τη γνωστή τραγουδίστρια για έλεγχο λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα. Κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, η μέτρηση έδειξε 0,10 αλκοόλ, ενώ είχε προηγηθεί αρχική μέτρηση 0,15, η οποία επιβεβαίωνε την κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από αυτό, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες και να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ.

