Η Ναόμι Οσάκα άφησε με το στόμα ανοιχτό τους θεατές, αλλά και τους τηλεθεατές στον σημερινό αγώνα της στο Australian Open.

Όχι τόσο με το παιχνίδι της (κέρδισε δύσκολα 2-1 σετ τη Ρούζιτς από την Κροατία) όσο με την είσοδό της στον αγωνιστικό χώρο, που αναμφίβολα θα συζητείται για πολλά χρόνια.

Κατά την εκφώνηση, οι δύο αντίπαλοι/ες βγαίνουν από τη φυσούνα έτοιμοι/ες με την αθλητική τους ενδυμασία για την προθέρμανση και τον αγώνα.

Η Οσάκα σήμερα… τρέλανε το κοινό, που την αποθέωσε για την επιλογή της: εμφανίστηκε με ένα τιρκουάζ φόρεμα, λευκή πλισέ παντελόνα, μία λευκή ομπρέλα, ένα λευκό καπέλο και τούλι.

Τα σόσιαλ πήραν… φωτιά, όπως ήταν φυσικό, και αποθέωσαν τη Γιαπωνέζα τενίστρια για την επιλογή της.

iefimerida.gr