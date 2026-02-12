Ένα νέο βιβλίο ρίχνει φως στην προσωπική διαδρομή και τη δημιουργική κληρονομιά του ιταλικού οίκου Pucci, εστιάζοντας στη ζωή του ιδρυτή του, Εμίλιο Πούτσι, πριν καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σχεδιαστές μόδας παγκοσμίως.

Τη βιογραφία με τίτλο «Emilio Pucci: The Astonishing Odyssey of a Fashion Icon» υπογράφουν η ανιψιά του, συγγραφέας και δημιουργός ντοκιμαντέρ Ιντάνα Πούτσι, μαζί με τον σύζυγό της, τον Αμερικανό παραγωγό και συγγραφέα Τέρενς Γουόρντ.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου, το όνομα του Πούτσι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα έντονα χρώματα, τα δυναμικά μοτίβα και τα αέρινα υφάσματα που έγιναν σύμβολο της ιταλικής Dolce Vita. Εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Σοφία Λόρεν και η Τζάκι Κένεντι φόρεσαν τις δημιουργίες του, ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν το παρελθόν του πριν από την παγκόσμια αναγνώριση. Πριν εισέλθει στον χώρο της μόδας, ο Εμίλιο Πούτσι είχε αναλάβει έναν επικίνδυνο ρόλο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να μεταφέρει στους Συμμάχους κρίσιμα έγγραφα που αφορούσαν το ναζιστικό καθεστώς.

Αξιοποιώντας ημερολόγια, προσωπικές μαρτυρίες και αποχαρακτηρισμένα στρατιωτικά αρχεία, οι συγγραφείς σκιαγραφούν τα πρώτα χρόνια της ζωής του: την οικογένειά του, τις σπουδές, τη σχέση του με τον αθλητισμό, τη στρατιωτική του πορεία και τον άγνωστο ρόλο του στη διακίνηση των ημερολογίων του γαμπρού του Μουσολίνι. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτέλεσαν βασικά αποδεικτικά στοιχεία στις Δίκες της Νυρεμβέργης και οδήγησαν στη σύλληψη και φυλάκιση του Πούτσι από τους Ναζί.

Η αφήγηση συνεχίζεται με την επιστροφή του στην Ιταλία μετά τον πόλεμο, τη σύντομη πολιτική του πορεία και, τελικά, τη δημιουργία του οίκου που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της μόδας. Το βιβλίο ζωντανεύει τόσο τις σκοτεινές όσο και τις φωτεινές στιγμές μιας χώρας που προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές της. Η μεταπολεμική Ιταλία ήταν κατεστραμμένη και η Φλωρεντία —πατρίδα της οικογένειας Πούτσι για επτά αιώνες— βρισκόταν σε ερείπια.

Ο Εμίλιο Πούτσι, πρώην πιλότος τορπιλοβόλου, επέστρεψε τραυματισμένος σωματικά και ψυχικά, έχοντας βιώσει δοκιμασίες που θα είχαν λυγίσει πολλούς. Παρ’ όλα αυτά, όπως και η ίδια η Ιταλία, κατάφερε να αναγεννηθεί και να δημιουργήσει μερικά από τα πιο λαμπερά και διαχρονικά κομμάτια της παγκόσμιας μόδας.

Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας νέας δημιουργικής εποχής, κατά την οποία η Ιταλία επανήλθε στο προσκήνιο ως κέντρο μόδας, τέχνης, design και κινηματογράφου. Δευτερεύοντες αλλά καθοριστικοί «ήρωες» της αφήγησης —όπως η κόρη του Μουσολίνι, ο Άλεν Ντάλες, η Φλωρεντία και το μυθικό Κάπρι— συμπληρώνουν το μωσαϊκό αυτής της πολυεπίπεδης βιογραφίας, όπως σημειώνει και ο εκδοτικός οίκος The St. Martin’s Publishing Group

