Η Γιούτα Λίρνταμ αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες περσόνες του αθλητισμού αυτόν τον χειμώνα, αφού κατέκτησε με τη φόρμα της Ολλανδίας, χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας και ασημένιο στα 500 μέτρα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μία αυθόρμητη κίνηση της όμως της επέφερε εκτός από παραπάνω αναγνωρισιμότητα και ένα χρηματικό δώρο αφού όταν κέρδισε το χρυσό μετάλλιο κατέβασε το φερμουάρ της φόρμας της με αποτέλεσμα να φανεί το αθλητικό σουτιέν της Nike που φορούσε από μέσα.

Με αυτή την κίνηση η Ολλανδέζα θα κερδίσει από την εταιρία 1 εκατομμύριο δολάρια και η Nike φυσικά δεν είναι ο μόνος χορηγός της.

Σύμφωνα με τον καθηγητή χρηματοοικονομικών σχετιζόμενος με τον αθλητισμό, Ρόμπ Γουίλσον, το κασέ της Λίρνταμ και τα ετήσια έσοδά της αναμένεται να ανέβουν στο… θεό.

Ο Γουίλσον το στηρίζει στο γεγονός της απότομης ανόδου της, τόσο στον αθλητισμό όσο και στα Social Media και τη σχέση της με τον πασίγνωστο youtuber και πυγμάχο, Τζέικ Πολ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρόμπ Γουίλσον

«Δεδομένου του συνδυασμού της Αθλητικής επιτυχίας με την υψηλή αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σαφώς είχε, πιθανότατα μιλάμε για αύξηση κάπου μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων λιρών (10,9 εκατομμύρια-13,6 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτών των κορυφαίων Ολυμπιακών εμφανίσεων.

Νομίζω ότι αυτό θα ήταν εφικτό αν συνεχίσει να διαφοροποιείται πέρα ​​από αυτό το είδος παραδοσιακών αθλητικών ενδυμάτων, σε προϊόντα που σχετίζονται με την ομορφιά και την ευεξία».

Η Λίρνταμ έχει πάνω από 6,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, με μία μόνο ανάρτηση που καταγράφει την ημέρα της μετά την κατάκτηση του χρυσού να συγκεντρώνει 1 εκατομμύριο likes.

Αν και η σχέση της με τον Πολ την έχει εκθέσει σε νέο κοινό, οι διάφορες αναρτήσεις του που γιορτάζουν την επιτυχία της απέφεραν πολύ λιγότερα απ’ ότι της ίδιας.

«Νομίζω ότι αυτή η σχέση μπορεί να βοηθήσει και τους δύο και να έχουμε μία περίπτωση τύπου Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι όπου μετά την ανακοίνωση του δεσμού τους η αγάπη του κόσμου αυξήθηκε.

Επειδή αυτό που πραγματικά αναζητούν τα brand είναι αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα του κοινού, το κοινό να σε θαυμάζει και για τις αθλητικές και για τις εξωγηπεδικές ασχολίες σου, και για την προσωπική σου ζωή.

Έχει και τα τρία αυτά, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο σε έναν μόνο αθλητή.

Έχει χτίσει ένα πραγματικά σταθερό κοινωνικό κοινό μέσω συνεπούς παρουσίας, μέσω της προπόνησης, μέσω του ανταγωνισμού, μέσω του τρόπου ζωής, το έχει κερδίσει με κόπο.

Η Nike δεν υπογράφει συμβόλαια με αθλητές απλά λόγω της προσωπικής τους ζωής, θέλει την αγάπη του κοινού θέλει την εκτίμηση για κάτι βαθύτερο από την απλή συμπάθεια, χρειάζεται την μακροπρόθεσμη επιτυχία.»

