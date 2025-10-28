Μια εμβληματική φωτογραφία τριών Κρητικών αγωνιστών της Αντίστασης, τραβηγμένη στο χωριό Ανίδρι κοντά στα Χανιά, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εικόνα, οι τρεις άνδρες ποζάρουν κρατώντας γερμανικά τουφέκια, χειροβομβίδες και κιάλια, σύμβολα της αποφασιστικότητας με την οποία οι Κρητικοί αντιστάθηκαν στους ναζί εισβολείς το 1941.

Σύμφωνα με τα αρχεία του ιστορικού Αντώνη Ερζάκη, οι άνδρες στη φωτογραφία είναι, από αριστερά προς τα δεξιά, ο Ιωάννης Βαρδουλάκης, ο Ιωάννης Κοντεκάκης και ο Μανώλης Βαρδουλάκης. Με την πάροδο των δεκαετιών, η μορφή τους έχει ταυτιστεί με το θάρρος και την αλύγιστη ψυχή των Κρητών αγωνιστών της Μάχης της Κρήτης.

Πέρα από τη συμβολική της αξία, η φωτογραφία προκάλεσε και διεθνές ενδιαφέρον για έναν πιο απρόσμενο λόγο: πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων επισημαίνουν την εντυπωσιακή ομοιότητα του πρώτου αγωνιστή, του Ιωάννη Βαρδουλάκη, με τον Αμερικανό ηθοποιό Μπραντ Πιτ. Μάλιστα, κάποιοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι «πρόκειται για ταξίδι στον χρόνο».