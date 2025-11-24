Μοναδικές εικόνες από το λαμπερό βόρειο Σέλας, απαθανάτισε η Αστροναύτης της NASA Ζένα Κάρντμαν στις 17 Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια της παραμονής της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Ακόμα δεν έχω δει ποτέ το Σέλας από χαμηλά, αλλά εδώ πάνω, είναι συχνό σόου» σχολίασε.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή της, στο βίντεο διακρίνονται το Χιούστον, η Φλόριντα και το Βόρειο Σέλας, όλα σε ένα καρέ, ενώ έχουν καταγραφεί και ορισμένες καταιγίδες με αστραπές πάνω από τη Νότια Αμερική κατά την ανατολή του ηλίου.

I’ve still never seen aurora from below, but up here, it’s a frequent show. Last week’s was especially good. See if you can spot Houston, Florida, and the northern lights all in one frame, before we head out across the Gulf and some great lightning storms over South America at… pic.twitter.com/THqX83wNXL — Zena Cardman (@zenanaut) November 17, 2025

Το Σέλας

Το Σέλας είναι ένα ουράνιο φαινόμενο που συμβαίνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όταν εισέρχονται σε αυτήν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο.

Παρατηρείται ιδίως στις πολικές περιοχές, τόσο στο Βόρειο, όσο και στο Νότιο ημισφαίριο.

Ωστόσο, εμφανίζεται κατά καιρούς και σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, όταν είναι πολύ έντονη η ηλιακή δραστηριότητα.

Naftemporiki.gr