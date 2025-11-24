Έναν εντυπωσιακό τρόπο ώστε να φέρει τους νέους κοντά στην Εκκλησία βρήκε ο Πάπας Λέων, συνδυάζοντας τον καθολικισμό με την ποπ κουλτούρα.

Με διάφορες κινήσεις του, ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, έχει ήδη κερδίσει την αγάπη των πιστών. Για παράδειγμα, ονόμασε τον έφηβο σταρ του διαδικτύου Κάρλο Ακούτις «επιρροή του Θεού» και τον ανακήρυξε ως τον πρώτο άγιο των millenial, ενώ άφησε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης άναυδα όταν αποκαλύφθηκε ότι έχει συγγένεια με τον Τζάστιν Μπίμπερ, τη Μαντόνα και την Αντζελίνα Τζολί.

Τώρα, κάνει και πάλι θραύση στο διαδίκτυο μετά την εμφάνισή του σε ένα rave πάρτι στις 8 Νοεμβρίου για να στείλει ένα εμπνευσμένο μήνυμα προς τιμήν των 75ων γενεθλίων του αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ.

«Αμήν»

Το βίντεο από το rave έχει γίνει viral στο Instagram, όπου ο Πάπας Λέων ανοίγει τo dance party ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την πίστη τους με άλλους, τελειώνοντας το κήρυγμά του με ένα «Αμήν» ακριβώς πριν αρχίσουν τα BPM.

Το rave πάρτι πραγματοποιήθηκε έξω από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Ελισάβετ, ένα κτίριο του 14ου αιώνα που βρίσκεται στο Κόσιτσε της Σλοβακίας. Πλήθος συμμετεχόντων συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει και να διασκεδάσει με τη μουσική, ζητωκραυγάζοντας όταν ο Πάπας Λέων εμφανίστηκε στην οθόνη.