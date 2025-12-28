Το κλάμα ενός μωρού έσπασε τη σιωπή που επικρατούσε εδώ και τρεις δεκαετίες στα στενά της Παλιάρα ντέι Μάρσι, ενός αρχαίου αγροτικού χωριού στις πλαγιές του όρους Τζιριφάλκο, στην περιοχή Αμπρούτσο της Ιταλίας, όπου ο αριθμός των γατών υπερβαίνει κατά πολύ εκείνον των μόνιμων κατοίκων.

Η μικρή Λάρα Μπούσι Τραμπούκο είναι το πρώτο μωρό που γεννιέται στο χωριό εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, αυξάνοντας τον πληθυσμό του σε περίπου 20 άτομα.

Στη βάφτισή της, παρευρέθηκε ολόκληρη η κοινότητα – συμπεριλαμβανομένων των γατών, όπως σχολιάζει χιουμοριστικά ο Guardian.

Απρόσμενα η μικρή Λάρα έγινε τουριστική ατραξιόν.

«Άνθρωποι που δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε η Παλιάρα ντέι Μάρσι ήρθαν, μόνο και μόνο επειδή άκουσαν για αυτην», είπε η μητέρα της, Τσίντσια Τραμπούκκο. «Σε μόλις εννέα μήνες, είναι διάσημη».

Σύμβολο ελπίδας

Η άφιξη της Λάρα αποτελεί σύμβολο ελπίδας, αλλά και μια σοβαρή υπενθύμιση της επιδεινούμενης δημογραφικής κρίσης της Ιταλίας.

Το 2024, οι γεννήσεις στη χώρα έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό των 369.944, συνεχίζοντας την 16ετή αρνητική τάση, σύμφωνα με στοιχεία της Istat , της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε επίσης σε ιστορικό χαμηλό, με μέσο όρο 1,18 παιδιά που γεννήθηκαν από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία το 2024 – ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Οι λόγοι για την δημογραφική κρίση -και- στην Ιταλία είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με την εργασιακή ανασφάλεια και το τεράστιο κύμα μετανάστευσης των νέων έως την ανεπαρκή υποστήριξη των εργαζόμενων μητέρων και, όπως και σε άλλες χώρες, την αύξηση της ανδρικής υπογονιμότητας.. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων απλώς επιλέγει να μην κάνει παιδιά.

