Εντυπωσιακές εικόνες από γιγαντιαία κύματα κατέγραψε φωτογράφος στο Ναζαρέ της Πορτογαλίας, μία από τις πλέον γνωστές περιοχές παγκοσμίως για ακραία θαλάσσια φαινόμενα. Τα κύματα, από τα υψηλότερα στον κόσμο, έσπασαν με μεγάλη ορμή στις ακτές, προσφέροντας ένα σπάνιο και επιβλητικό θέαμα.

Το Ναζαρέ είναι διεθνώς γνωστό για το υποθαλάσσιο φαράγγι του, το οποίο ενισχύει τη δύναμη και το ύψος των κυμάτων, προσελκύοντας κάθε χρόνο επαγγελματίες σέρφερ, φωτογράφους και λάτρεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι εικόνες των «τερατωδών» κυμάτων κάνουν τον γύρο του κόσμου. Τα κύματα στο Ναζαρέ είναι από τα ψηλότερα στον κόσμο χάρη σε ένα βαθύ υποθαλάσσιο φαράγγι που ενισχύει την ενέργειά τους.

Τα ύψη τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι περίπου στα 15 μέτρα ή και περισσότερο, ενώ σε εξαιρετικές συνθήκες μπορούν να ξεπεράσουν 24–26 μέτρα, δε ακραίες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί κύματα πάνω από 30 μέτρα υπό πολύ έντονες καιρικές συνθήκες

Αυτά τα γιγαντιαία κύματα προσελκύουν επαγγελματίες σέρφερ από όλο τον κόσμο και έχουν οδηγήσει σε παγκόσμια ρεκόρ σερφ, ενώ καθιστούν το Ναζαρέ σημείο αναφοράς για τον μεγάλο κυματισμό (big wave surfing)

