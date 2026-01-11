Μια αστεία ιστορία κατέγραψαν διεθνή ΜΜΕ σχετικά με τα παπούτσια που φοράει ο Μάρκο Ρούμπιο με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Λευκό Οίκο, η εξουσία δεν φαίνεται μόνο σε διατάξεις και υπογραφές, αλλά και… στα παπούτσια. Ο Τραμπ πρόσφατα έδειξε με έναν ασυνήθιστο τρόπο τη δύναμη και το στιλ του, προσφέροντας στους ανώτερους συνεργάτες του, τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Tζέι Ντι Βανς, νέα επίσημα παπούτσια Oxford, γράφει η Daily Mail επικαλούμενη ρεπορτάζ και των New York Times.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων της New York Times, δείχνοντας τα «προεδρικά» δώρα. Ο Βανς μάλιστα, σε μια παιχνιδιάρικη στιγμή, σήκωσε το πόδι του στον αέρα για να δείξει το ζευγάρι που φορούσε, ενώ ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να τους αποκαλέσει «παιδιά», ενισχύοντας την αίσθηση της ιεραρχίας και του χιούμορ, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ από το παρασκήνιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο (δεξιά) / AP

Το πρόβλημα; Τα παπούτσια ήταν εμφανώς μεγαλύτερα από αυτό που θα ήθελε ο Ρούμπιο, δημιουργώντας μια μικρή, αλλά σαφή, αίσθηση υπακοής και χιούμορ στο προσωπικό περιβάλλον της προεδρίας.

Επίμαχη φωτογραφία αίρει οποιαδήποτε αμφιβολία. Είναι εμφανές ο Αμερικανός ΥΠΕΞ φορά παπούτσι που του είναι ελαφρώς… μεγαλύτερο νούμερο.

Το παπούτσι του Ρούμπιο δεν του κάνει

Φωτογραφία AP

Η κίνηση του Προέδρου δεν ήταν απλώς μια χειρονομία φιλίας. Σύμφωνα με τον Βανς, ο Τραμπ είχε στο παρελθόν διακόψει μια «πολύ σημαντική συνάντηση» για να επιπλήξει τους συνεργάτες του για τα φθαρμένα τους παπούτσια, υπογραμμίζοντας την προσοχή του στις λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ επέλεξε τα νούμερα προσεκτικά: ο Ρούμπιο φοράει νούμερο 11,5 και ο Vance 13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα παπούτσια, ένας τρίτος πολιτικός ανέφερε ότι φοράει νούμερο 7, με τον Πρόεδρο να κάνει ένα χυδαίο, αλλά χαρακτηριστικό αστείο για το μέγεθος των ποδιών και την προσωπικότητα των ανδρών.

«Ο Πρόεδρος», θυμάται ο Βανς, «γέρνει πίσω στην καρέκλα του και λέει: «Ξέρετε, μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άντρα από το νούμερο των παπουτσιών του…».

«Αυτό θα ήταν τουλάχιστον ένας λόγος για τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αντιπρόεδρο να υπερβάλλουν για τα νούμερά τους», σχολίασε με χιούμορ η Daily Mail.

