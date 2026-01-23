Ένα συγκινητικό βίντεο από το Σικάγο των ΗΠΑ κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, αποτυπώνοντας μια απλή αλλά ιδιαίτερα ανθρώπινη πράξη φροντίδας και αλληλεγγύης.

Στο βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός WGNTV, ένας σχολικός τροχονόμος φαίνεται να παίρνει έναν μαθητή στην πλάτη του προκειμένου να τον βοηθήσει να περάσει με ασφάλεια τον δρόμο. Ο λόγος; Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε «λίμνη», καθώς αγωγός νερού έσπασε λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Ο μαθητής δυσκολεύεται να διασχίσει τη διάβαση εξαιτίας των νερών. Τότε ο σχολικός τροχονόμος τον πλησιάζει, του λέει κάτι και χωρίς δεύτερη σκέψη τον σηκώνει στην πλάτη του, κρατώντας ταυτόχρονα με το άλλο χέρι την πινακίδα STOP. Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσει, σκύβει για να μαζέψει από το έδαφος ένα αντικείμενο που μοιάζει με γάντι.

HERO CROSSING GUARD carried a kid on their back across a water soaked Chicago street on this frigid morning. @WGNMorningNews Skycam 9 was above the scene as this crossing guard went above and beyond.



Well done! pic.twitter.com/POTZL7EsXt — Marcus Leshock (@marcusleshock) January 22, 2026

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τροχονόμος δεν διασχίζει μόνο μία, αλλά δύο διαβάσεις με το παιδί στην πλάτη του, προκειμένου να το μεταφέρει με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά. Αφού φτάνουν στο πεζοδρόμιο, οι δυο τους συνομιλούν για λίγο, με τον μαθητή να φαίνεται ευγνώμων για τη βοήθεια που έλαβε.

iefimerida.gr